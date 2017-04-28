"Манчестерське дербі" завершилося у нульову нічию
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У перенесеному матчі 26 туру англійської Прем’єр-Ліги “манчестерське дербі” за участі “Манчестер Сіті” і “Манчестер Юнайтед” не виявило переможця — 0:0. Поєдинок відбувся на стадіоні “Етіхад”, передає УНН з посиланням на сайти клубів.
Попри велику перевагу “міщан” за статистичними компонентами, а саме 69 на 31 відсотків володіння м’ячем, 19 проти 3-х ударів, 644:288 точних передач, зустріч завершилася без голів.
Таким чином, “Манчестер Сіті” та “МЮ” набрали 65 та 64 бали відповідно і залишилися на 4 й 5 місцях.
Зауважимо, що “червоні дияволи” продовжили безпрограшну серію до 24 матчів. Тим самим, повторивши клубний рекорд сезону 2010-2011 років.
Додамо, що у матчі 35-го туру “Манчестер Юнайтед” прийме “Суонсі”, “Манчестер Сіті” в гостях зіграє з “Мідлсбро”.