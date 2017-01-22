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"Манчестер Сити" упустил победу в матче с "Тоттенхэмом"

"Манчестер Сити" упустил победу в матче с "Тоттенхэмом"

Киев • УНН

 • 10825 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Тоттенхэм Хотспур" в матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе "Этихад - Сити оф Манчестер" и закончилась со счетом 2: 2, передает УНН со ссылкой на сайты обеих команд.

"Сити" повел в счете, когда Юго Льорис вышел из ворот и головой выбил мяч прямо в Лероя Сане на 49 минуте. Поэтому оставалось не промахнуться по воротам. В начале второго тайма Льорис ошибся - не удержал мяч после подачи Рахима Стерлинга, чем воспользовался Кевин де Брюйне и удвоил результат (54 минута).

Однако, Деле Алле быстро сократил отставание ударом головой (58), а Сон Хин Мин, вышедший в перерыве на замену сравнял счет на 77 минуте. Результативный пас пяткой ему сделал Кейн.

"Мы играли хорошо, это был выдающийся футбол, и мне очень жаль, что все так закончилось. Мы создали больше моментов, но не смогли победить. Конечно, надо забивать голы, но у нас было много шансов. "Эвертон" нанес по нашим воротам четыре удара - забил четыре гола, "Тоттенхэм" ударил два раза - два гола. Здесь ничего не поделаешь", - отметил наставник "МС" Хосеп Гвардиола.

Напомним, что "Манчестер Сити" набрал 43 очка и остался на пятой строчке в таблице АПЛ, "Тоттенхэм" (46 баллов) идет вторым, отставая на шесть очков от лидирующего "Челси", который еще не провел игры 22-го тура против "Халл Сити".

Украинские Национальные Новости

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