"Манчестер Сіті" втратив перемогу у матчі з "Тотенхемом"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. “Манчестер Сіті” зіграв внічию з “Тотенхем Хотспур” у матчі 22-го туру чемпіонату Англії. Зустріч пройшла на стадіоні “Етіхад — Сіті оф Манчестер” і закінчилася з рахунком 2:2, передає УНН з посиланням на сайти обох команд.
“Сіті” повів в рахунку, коли Юго Льоріс вийшов з воріт і головою вибив м’яч прямо в Лероя Сане на 49 хвилині. Тому залишалося не схибити по воротах. На початку другого тайму Льоріс знову помилився — не втримав м’яч після подачі Рахіма Стерлінга, чим скористався Кевін де Брейне і подвоїв результат (54 хвилина).
Однак, Деле Аллі швидко скоротив відставання ударом головою (58), а Сон Хин Мін, який вийшов в перерві на заміну, зрівняв рахунок на 77 хвилині. Результативний пас п’ятою йому зробив Гаррі Кейн.
“Ми грали добре, це був видатний футбол, і мені дуже шкода, що все так закінчилося. Ми створили більше моментів, але не змогли перемогти. Звичайно, треба забивати голи, але у нас було багато шансів. “Евертон” завдав по нашим воротам чотири удари — забив чотири голи, “Тотенхем” вдарив два рази — два голи. Тут нічого не поробиш,” — наголосив наставник “МС” Хосеп Гвардіола.
Нагадаємо, що “Манчестер Сіті” набрав 43 очки і залишився на п’ятій сходинці в таблиці АПЛ, “Тоттенхем” (46 балів) йде другим, відстаючи на шість очок від лідируючого “Челсі”, який ще не провів гри 22-го туру проти “Халл Сіті”.