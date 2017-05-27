"Манчестер Сити" подписал полузащитника "Монако" Б.Силву

Б.Силва присоединится к команде 1 июля. Срок контракта не разглашается. В "Сити" португалец будет выступать под 20 номером.

В чемпионате Франции 2016/17 Б.Силва провел 37 матчей, забил 8 мячей и выполнил 11 результативных пасов.

Отметим, что Transfermarktт оценивает 22-летнего португальца в 25 млн. евро.

Добавим, что в 2015 году футболист перешел из "Бенфики" в "Монако" за 15 млн. евро.

Как сообщал УНН, "Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд" и завершил сезон третьим в АПЛ.