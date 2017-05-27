"Манчестер Сіті" підписав півзахисника "Монако" Б.Сілву
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Португальський плеймейкер Бернарду Сілва перейшов із "Монако" в "Манчестер Сіті", підписавши з городянами п'ятирічний контракт. Про це повідомляє сайт "МС", передає УНН.
Б.Сілва приєднається до команди 1 липня. Термін контракту не розголошується. В "Сіті" португалець буде виступати під 20 номером.
У чемпіонаті Франції 2016/17 Б.Сілва провів 37 матчів, забив 8 м'ячів і виконав 11 результативних пасів.
Зазначимо, що Transfermarktт оцінює 22-річного португальця в 25 млн. євро.
Додамо, що у 2015 році футболіст перейшов з "Бенфіки" в "Монако" за 15 млн. євро.
Як повідомляв УНН, "Манчестер Сіті" розгромив "Вотфорд" і завершив сезон третім в АПЛ.