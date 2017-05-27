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"Манчестер Сіті" підписав півзахисника "Монако" Б.Сілву

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Португальський плеймейкер Бернарду Сілва перейшов із "Монако" в "Манчестер Сіті", підписавши з городянами п'ятирічний контракт. Про це повідомляє сайт "МС", передає УНН.

"Манчестер Сіті" підписав півзахисника "Монако" Б.Сілву

Б.Сілва приєднається до команди 1 липня. Термін контракту не розголошується. В "Сіті" португалець буде виступати під 20 номером.

У чемпіонаті Франції 2016/17 Б.Сілва провів 37 матчів, забив 8 м'ячів і виконав 11 результативних пасів.

Зазначимо, що Transfermarktт оцінює 22-річного португальця в 25 млн. євро.

Додамо, що у 2015 році футболіст перейшов з "Бенфіки" в "Монако" за 15 млн. євро.

Як повідомляв УНН, "Манчестер Сіті" розгромив "Вотфорд" і завершив сезон третім в АПЛ.

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