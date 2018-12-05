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Мамай восстановлен в должности мэра Полтавы – данные госреестра

Киев • УНН

 • 11401 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Незаконно отстраненный мэр Полтавы Александр Мамай восстановлен в должности, о чем свидетельствует выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, передает УНН.

Мамай восстановлен в должности мэра Полтавы – данные госреестра

Мамай имеет право подписывать документы от имени юридического лица - Полтавского городского совета, соответствующая запись появилась в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕРГР). В то же время сам Мамай заявил, что "не ориентируется на реестры" и действует в соответствии с законом.

"Я не знаю про ситуацию с реестром. Отстаиваю свою позицию в предусмотренный законом способ – через суд. Правда на моей стороне и рано или поздно я добьюсь восстановления справедливости. Город Полтава будет в безопасности!" – отметил он.

В настоящее время открыто уголовное производство в отношении должностных лиц, которое внесено в ЕРГР по факту подделки печати, которую могли использовать для внесения недостоверных сведений в реестры и с целью растраты бюджетных средств города. Как сообщалось, 14 сентября, ряд оппозиционных депутатов Полтавского горсовета провели тайное голосование и попытались отстранить от должности действующего мэра города Мамая, а также назначить помощника народного депутата Украины от "Блока Петра Порошенко" Александра Шамоту на должность секретаря Полтавского горсовета.

Однако 17 сентября работники горсовета объявили ему бойкот. Согласно действующему законодательству Украины, снять с должности мэра города возможно тайным голосованием на сессии при наличии кворума. По данным Мамая, 14 сентября, как и в предыдущие даты проведения сессий, кворума не было.

Кроме того, интернет-издание "Голос.ua" и ряд других СМИ сообщали, что сотрудники СБУ оказывали давление на руководителя Управления госрегистратора при Полтавском горсовете и вынуждали незаконно зарегистрировать человека из команды Порошенко секретарем горсовета. После чего женщину с гипертоническим кризом доставили в больницу.

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