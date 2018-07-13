Мама Кольченко вышла на одиночный пикет в Крыму, чтобы поздравить Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Мама политзаключенного Александра Кольченко Лариса вышла на одиночный пикет в Крыму, чтобы поздравить с днем рождения незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила мама бывшего политзаключенного Геннадия Афанасьева Ольга, передает УНН.
"Моя боевая подруга Лариса Кольченко в одиночном пикете в Симферополе: С днем рождения, Олег Сенцов! Пора домой!" - написала Ольга Афанасьева, обнародовав фото с пикета.
Отметим, что на фото изображена Лариса Кольченко, которая держит в руках пракат с надписью: "С днем рождения! Пора домой".
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Напомним, сегодня в Сенцова день рождения, ему исполнилось 42 года.
Как сообщал УНН, мать Сенцова попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына.
Олег Сенцов сейчас находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и Крыму.
Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.