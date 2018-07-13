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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 42620 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103687 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125584 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133033 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169587 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153555 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141254 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181585 просмотра

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Мама Кольченко вышла на одиночный пикет в Крыму, чтобы поздравить Сенцова

Мама Кольченко вышла на одиночный пикет в Крыму, чтобы поздравить Сенцова

Киев  •  УНН

 • 9697 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Мама политзаключенного Александра Кольченко Лариса вышла на одиночный пикет в Крыму, чтобы поздравить с днем ​​рождения незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила мама бывшего политзаключенного Геннадия Афанасьева Ольга, передает УНН.

"Моя боевая подруга Лариса Кольченко в одиночном пикете в Симферополе: С днем ​​рождения, Олег Сенцов! Пора домой!" - написала Ольга Афанасьева, обнародовав фото с пикета.

Отметим, что на фото изображена Лариса Кольченко, которая держит в руках пракат с надписью: "С днем ​​рождения! Пора домой".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России заявили, что состояние Сенцова удовлетворительное

Напомним, сегодня в Сенцова день рождения, ему исполнилось 42 года.

Как сообщал УНН, мать Сенцова попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына.

Олег Сенцов сейчас находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.

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