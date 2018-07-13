Мама Кольченка вийшла на одиночний пікет у Криму, щоб привітати Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Мама політв'язня Олександра Кольченка Лариса вийшла на одиночний пікет у Криму, аби привітати із днем народження незаконно ув'язненого українського режисера Олега Сенцова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила мама колишнього політв'язня Генадія Афанасьєва Ольга, передає УНН.
"Моя бойова подруга Лариса Кольченко в одиночному пікеті в Сімферополі: З днем народження, Олег Сенцов! Пора додому!" - написала Ольга Афанасьєва, оприлюднивши фото з пікету.
Відзначимо, що на фото зображена Лариса Кольченко, яка тримає у рукаї пракат із написом: "З днем народження! Пора додому".
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Нагадаємо, сьогодні у О.Сенцова день народження, йому виповнилося 42 роки.
Як повідомляв УНН, мати Сенцова попросила президента Росії Володимира Путіна про помилування сина.
Олег Сенцов зараз перебуває у виправній колонії в місті Лабитнангі на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, що утримуються в Росії і Криму.
Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року по звинуваченню в підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр "Меморіал" в Росії вніс Сенцова в список політв'язнів.