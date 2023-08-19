Маляр о ракетной атаке рф на Чернигов: "Они выискивают те гражданские объекты, которые наиболее уязвимы для нас"

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“россияне воюют очень эмоционально. Они не просто целят в гражданские объекты, а выискивают те, которые наиболее символичны или уязвимы для нас.

Уже не раз, они запускали ракеты именно по тем объектам, о которых до этого была очень положительная публичная информация. Конечно, они и без публичности знают где какой объект расположен, но для них важна эмоциональная составляющая. Попасть как можно больнее.

По ее словам, было и такое, когда мероприятия проводили без публичного объявления и освещения, но туда все равно прилетало.

Публичные мероприятия - это всегда риск и лотерея, независимо от того обнародована о них информация или нет. Во время войны это риск обеих сторон - организаторов и посетителей (или их законных представителей, если мы о детях говорим)”, - отметила Маляр.

Напомним

19 августа россияне нанесли ракетный удар по Чернигову, предположительно, баллистикой, есть разрушение крыши драмтеатра и повреждение пожарно-спасательной части, были пожары.

По последним данным, погибло семь человек и 117 человек пострадали.