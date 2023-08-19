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Маляр про ракетну атаку рф на Чернігів: "Вони вишукують ті цивільні об‘єкти, які найбільш вразливі для нас"

Маляр про ракетну атаку рф на Чернігів: "Вони вишукують ті цивільні об‘єкти, які найбільш вразливі для нас"

Київ • УНН

 • 613313 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Армія рф для своїх ударів завжди вишукує найбільш символічні чи вразливі об’єкти. Так ракетну атаку росії по центру Чернігова у суботу прокоментувала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Маляр.

Цитата

“росіяни воюють дуже емоційно. Вони не просто цілять в цивільні об‘єкти, а вишукують ті, які найбільш символічні чи вразливі для нас.

Вже не раз, вони запускали ракети саме по тих об‘єктах, про які до цього була дуже позитивна публічна інформація. Звісно, вони і без публічності знають де який об‘єкт розташований, але для них важлива емоційна складова. Влучити якомога болючіше.

За її словами , було і таке, коли заходи проводили без публічного оголошення і висвітлення, але туди все одно прилітало.

Публічні заходи - це завжди ризик і лотерея, незалежно від того оприлюднена про них інформація чи ні. Під час війни це ризик обох сторін - організаторів і відвідувачів(або їх законних представників, якщо ми про дітей говоримо)”, - зазначила Маляр.

Нагадаємо

19 серпня росіяни завдали ракетний удар по Чернігову, імовірно, балістикою, є руйнування даху драмтеатру і пошкодження пожежно-рятувальної частини, були пожежі.

За останніми даними, загинуло сім людей та 117 людей постраждали.

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