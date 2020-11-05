Малиновский признан лучшим футболистом “Аталанты” в матче с “Ливерпулем”
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Ресурс “WhoScored” опубликовал оценки футболистам поединка Лиги чемпионов между “Аталанта” и “Ливерпулем” (0:5), передает УНН.
В составе итальянского клуба высокую оценку несмотря на поражение бергамцив получил Руслан Малиновский — 7,0. Вместе с ления полоть их баллы стали лучшими в “Аталанты”.
Примечательно, что полузащитник сборной Украины вышел на замену на 63 минуте и за свой проведен отрезок времени нанес один удар в створ, отдал 19 точных пасов из 23 общих и дважды отобрал мяч у соперников. Также в его активе три поданных угловых.
Заметим, лучший балл в “Ливерпулю” получил автор хет-трика португалец Диего Жота — 9,9.
Кроме того добавим, Малиновский сыграл 8 матчей в этом сезоне в ЛЧ и Серии А и отметился двумя ассистами.