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Малиновский признан лучшим футболистом “Аталанты” в матче с “Ливерпулем”

Малиновский признан лучшим футболистом “Аталанты” в матче с “Ливерпулем”

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Ресурс “WhoScored” опубликовал оценки футболистам поединка Лиги чемпионов между “Аталанта” и “Ливерпулем” (0:5), передает УНН.

В составе итальянского клуба высокую оценку несмотря на поражение бергамцив получил Руслан Малиновский — 7,0. Вместе с ления полоть их баллы стали лучшими в “Аталанты”.

Примечательно, что полузащитник сборной Украины вышел на замену на 63 минуте и за свой проведен отрезок времени нанес один удар в створ, отдал 19 точных пасов из 23 общих и дважды отобрал мяч у соперников. Также в его активе три поданных угловых.

Заметим, лучший балл в “Ливерпулю” получил автор хет-трика португалец Диего Жота — 9,9.

Кроме того добавим, Малиновский сыграл 8 матчей в этом сезоне в ЛЧ и Серии А и отметился двумя ассистами.

Украинские Национальные Новости

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