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Маліновського визнано найкращим футболістом “Аталанти” у матчі з “Ліверпулем”

Маліновського визнано найкращим футболістом “Аталанти” у матчі з “Ліверпулем”

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Ресурс “WhoScored” опублікував оцінки футболістам поєдинку Ліги чемпіонів між “Аталантою” і “Ліверпулем” (0:5), передає УНН.

У складі італійського клубу високу оцінку попри поразку бергамців отримав Руслан Маліновський — 7,0. Разом з Дуванном Сапатою їх бали стали найкращими у “Аталанти”.

Примітно, що півзахисник збірної України вийшов на заміну на 63 хвилині і за свій проведений відрізок часу наніс один удар у площину, віддав 19 точних пасів із 23-х загальних та двічі відібрав м’яч у суперників. Також в його активі три поданих кутових.

Зауважимо, найкращий бал у “Ліверпулю” отримав автор хет-трику португалець Дієго Жота — 9,9.

Крім того додамо, Маліновський відіграв 8 поєдинків цього сезону у ЛЧ та Серії А і відзначився двома асистами.

Українські Національні Новини

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