Малиновский суд Одессы закрыл "премиальное" дело Ю.Марушевской

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 52587 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123417 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182614 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133088 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126566 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118639 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106610 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107631 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103944 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Малиновский суд Одессы закрыл "премиальное" дело Ю.Марушевской

Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 20 марта. УНН. Судья Малиновского суда Одессы не усматривает административное правонарушение в действиях экс-главы Одесской таможни Юлии Марушевской о назначении премии. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Так, НАПК обвинило Ю.Марушевскую в том, что она совершила правонарушение, а именно: назначила премии сотрудникам ГФС Одесской таможни в размере 500 грн в честь 8 марта. Дело квалифицировали как конфликт интересов, поскольку она как глава таможни выписала премию в том же размере и себе.

Сторона защиты обвиняемой отметила, что представленные доказательства сфабрикованы, поскольку согласно регламенту ГФС, юридический отдел и УВБ согласовали приказ о премии и не обнаружили никаких правонарушений.

Прокуратура в свою очередь подала ходатайство о закрытии административного производства и снятии обвинений. В результате было принято решение о закрытии дела.

Напомним, 14 марта Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что пока не видит доказательств для объявления подозрения бывшей руководительнице одесской таможни Юлии Марушевской.

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