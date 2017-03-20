Малиновский суд Одессы закрыл "премиальное" дело Ю.Марушевской
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 20 марта. УНН. Судья Малиновского суда Одессы не усматривает административное правонарушение в действиях экс-главы Одесской таможни Юлии Марушевской о назначении премии. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Так, НАПК обвинило Ю.Марушевскую в том, что она совершила правонарушение, а именно: назначила премии сотрудникам ГФС Одесской таможни в размере 500 грн в честь 8 марта. Дело квалифицировали как конфликт интересов, поскольку она как глава таможни выписала премию в том же размере и себе.
Сторона защиты обвиняемой отметила, что представленные доказательства сфабрикованы, поскольку согласно регламенту ГФС, юридический отдел и УВБ согласовали приказ о премии и не обнаружили никаких правонарушений.
Прокуратура в свою очередь подала ходатайство о закрытии административного производства и снятии обвинений. В результате было принято решение о закрытии дела.
Напомним, 14 марта Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что пока не видит доказательств для объявления подозрения бывшей руководительнице одесской таможни Юлии Марушевской.