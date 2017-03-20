Малиновский суд Одессы закрыл "премиальное" дело Ю.Марушевской

Так, НАПК обвинило Ю.Марушевскую в том, что она совершила правонарушение, а именно: назначила премии сотрудникам ГФС Одесской таможни в размере 500 грн в честь 8 марта. Дело квалифицировали как конфликт интересов, поскольку она как глава таможни выписала премию в том же размере и себе.

Сторона защиты обвиняемой отметила, что представленные доказательства сфабрикованы, поскольку согласно регламенту ГФС, юридический отдел и УВБ согласовали приказ о премии и не обнаружили никаких правонарушений.

Прокуратура в свою очередь подала ходатайство о закрытии административного производства и снятии обвинений. В результате было принято решение о закрытии дела.

Напомним, 14 марта Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что пока не видит доказательств для объявления подозрения бывшей руководительнице одесской таможни Юлии Марушевской.