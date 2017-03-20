Малиновський суд Одеси закрив “преміальну” справу Ю.Марушевської
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 березня. УНН. Суддя Малиновського суду Одеси не вбачає адміністративного правопорушення відносно дій екс-голови Одеської митниці Юлії Марушевської щодо призначення премії. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, НАЗК звинуватив Ю.Марушевську у тому, що вона скоїла адмінправопорушення, а саме: призначила премії співробітникам ДФС Одеської митниці у розмірі 500 грн на честь 8 березня. Справу кваліфікували як конфлікт інтересів, оскільки вона як голова митниці виписала премію в тому ж розмірі і собі.
Сторона захисту обвинуваченої зазначив, що надані докази є сфабрикованими, оскільки згідно з регламентом ДФС, юридичний відділ та УВБ погоджували наказ про премію і не виявили жодних правопорушень.
Прокуратура у свою чергу подала клопотання про закриття адміністративного провадження і зняття обвинувачень. У результаті було прийнято рішення про закриття справи.
Нагадаємо, 14 березня Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що поки що не бачить доказів для оголошення підозри колишній керівниці одеської митниці Юлії Марушевській.