Малиновский победой отметил дебют за ФК "Аталанта"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В стартовом туре итальянской Серии А сезона 2019/2020 годов “Аталанта” полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского на выезде встречалась с “СПАЛом”, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
“СПАЛ” оформил два гола и повел на 27 минуте 2:0 благодаря ударам Д Франческо и Петаньи. До перерыва представитель бергамцив Госенс отыграл один мяч.
Наш футболист появился на поле на 54-й минуте при счете 1:2, и помог команде отметить свой официальный дебют в ее составе волевой победой над соперником со счетом 3:2. Дублем отметился Муриель.
Добавим, что в следующем туре “Аталанта” дома примет “Торино”, которое в первом туре победил “Сассуоло” (2:1).