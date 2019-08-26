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Маліновський перемогою відзначив дебют за ФК “Аталанта”

Маліновський перемогою відзначив дебют за ФК “Аталанта”

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. У стартовому турі італійської Серії А сезону 2019/2020 років “Аталанта” півзахисника національної збірної України Руслана Маліновського на виїзді зустрічалася зі “СПАЛом”, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

“СПАЛ” оформив два голи і повів на 27 хвилині 2:0 завдяки ударам Д Франческо та Петаньї. До перерви представник бергамців Госенс відіграв один м’яч.

Наш футболіст з’явився на полі на 54-й хвилині за рахунку 1:2, й допоміг команді відзначити свій офіційний дебют у її складі вольовою перемогою над суперником із рахунком 3:2. Дублем відзначився Муріель.

Додамо, що в наступному турі “Аталанта” вдома прийматиме “Торіно”, яке у першому турі перемогло “Сассуоло” (2:1).

Українські Національні Новини

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