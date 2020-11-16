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Малиновский назвал сильные стороны соперника перед решающей игрой Украины в Лиге наций

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский поделился мыслями относительно следующего матча - со Швейцарией, информирует УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Малиновский ожидает тяжелый поединок, ведь соперник имеет хорошую команду с квалифицированными футболистами.

“У хозяев хорошая команда с квалифицированными футболистами, которая высоко и агрессивно прессингует. В поединке во Львове, думаю, нам немного повезло в первом тайме. Мы забили, пропустили, а после перерыва не давали швейцарцам много шансов, сыграли очень компактно, оформили победный мяч. У нас было даже больше возможностей забить третий гол, чем у них — сравнять счет. Впереди тяжелый матч, мы должны сыграть очень сконцентрировано. В плане реализации должны забивать все, что у нас будет. Также посмотрим, как ребята восстановятся”, — сообщил Малиновский.

Футболист уделил внимание командной игре соперников, назвал ее самым сильным компонентом в сборной Швейцарии.

“Это командная игра, ведь они действуют очень сбалансировано, не первый год выступают вместе. Есть футболисты, которые представляют топ-клубы. Нам надо постараться очень надежно сыграть в середине поля, не дать швейцарцам показать их футбол, то, что они любят”, — добавил Малиновский.

Напомним, что Англия потеряла шансы на выход в финал четырех Лиги наций.

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