Поразка від Бельгії: Англія втратила шанси на вихід у фінал чотирьох Ліги націй

Голи Юрі Тілеманс і Дріса Мертенса дозволили бельгійцям оформити комфортну перевагу в рахунку вже до 24-й хвилині гри. Згодом більше моментів створили англійці, але пробити Тібо Куртуа їм так і не вдалося — 2:0.

Бельгійська команда набрала 12 очок і посідає перше місце в групі. Англія (7) займає третє місце в групі та втратила шанси на перемогу у групі та потрапляння в фінал чотирьох Ліги націй.

Примітно, що англійці за 5-ть турів Ліги націй спромоглися лише на три забиті голи, але й пропустили невелику кількість — 4.