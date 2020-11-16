Поразка від Бельгії: Англія втратила шанси на вихід у фінал чотирьох Ліги націй
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Збірна Бельгії з футболу перемогла Англію у матчі групового етапу Ліги націй на стадіоні “Ден Дреф”, повідомляє УНН.
Голи Юрі Тілеманс і Дріса Мертенса дозволили бельгійцям оформити комфортну перевагу в рахунку вже до 24-й хвилині гри. Згодом більше моментів створили англійці, але пробити Тібо Куртуа їм так і не вдалося — 2:0.
Бельгійська команда набрала 12 очок і посідає перше місце в групі. Англія (7) займає третє місце в групі та втратила шанси на перемогу у групі та потрапляння в фінал чотирьох Ліги націй.
Примітно, що англійці за 5-ть турів Ліги націй спромоглися лише на три забиті голи, але й пропустили невелику кількість — 4.