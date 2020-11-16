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Поражение от Бельгии: Англия потеряла шансы на выход в финал четырех Лиги наций

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сборная Бельгии по футболу победила Англию в матче группового этапа Лиги наций на стадионе “Дэн Дреф”, сообщает УНН.

Голы Юри Тилеманс и Мертенс позволили бельгийцам оформить комфортное преимущество в счете уже к 24-й минуте игры. Впоследствии больше моментов создали англичане, но пробить Тибо Куртуа им так и не удалось — 2:0.

Бельгийская команда набрала 12 очков и занимает первое место в группе. Англия (7) занимает третье место в группе и потеряла шансы на победу в группе и попадание в финал четырех Лиги наций.

Примечательно, что англичане за пять туров Лиги наций осилили лишь три забитых гола, но и пропустили небольшое количество — 4.

Украинские Национальные Новости

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