Малый бизнес в России вытесняют с рынка: доступ к государственным данным стал дороже в десятки раз

Стоимость доступа к открытым государственным данным в России, включая выписки из реестра недвижимости и подписки на аналитические системы, выросла в десятки раз. Это создает значительную финансовую нагрузку на малый бизнес, вытесняя его с рынка и ограничивая доступ к информации.