Малый бизнес в России вытесняют с рынка: доступ к государственным данным стал дороже в десятки раз

$41.350.00
48.130.00
ukenru
00:43 • 1164 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 12528 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 29051 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 40518 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 58599 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 71559 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 103708 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 86939 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 53244 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 57466 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.5м/с
83%
755мм
Популярные новости
Убил собственную 82-летнюю бабушку: в Кривом Роге вынесли приговор 16-летнему парню7 сентября, 16:35 • 11664 просмотра
"Кровавая луна" над Украиной: в разных регионах наблюдают уникальное природное явлениеPhotoVideo7 сентября, 17:28 • 4628 просмотра
"Ответственность неизбежна": Москву украсили открытками в честь Дня ГУР МОPhoto7 сентября, 19:26 • 4118 просмотра
Более 200 человек обратились за помощью в Киеве после атаки РФ 7 сентября20:34 • 3674 просмотра
Силы обороны зачистили Владимировку и отбросили врага возле трех населенных пунктов в Донецкой области - DeepStatePhoto21:49 • 5496 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 103708 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 86938 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 81565 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 60485 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 82111 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Рустем Умеров
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожье
Кривой Рог
Реклама
УНН Lite
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 16029 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 21810 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 54260 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 109902 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 51200 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фейковые новости
9К720 Искандер
Нью-Йорк Таймс
Вашингтон Пост

Малый бизнес в России вытесняют с рынка: доступ к государственным данным стал дороже в десятки раз

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Стоимость доступа к открытым государственным данным в России, включая выписки из реестра недвижимости и подписки на аналитические системы, выросла в десятки раз. Это создает значительную финансовую нагрузку на малый бизнес, вытесняя его с рынка и ограничивая доступ к информации.

Малый бизнес в России вытесняют с рынка: доступ к государственным данным стал дороже в десятки раз

В России стремительно подорожал доступ к открытым государственным данным, которыми активно пользуются бизнес и граждане. Стоимость сервисов для проверки контрагентов и недвижимости выросла в десятки раз. Об этом информирует Служба внешней разведки Украины (СВРУ), передает УНН.

Детали

В частности, цена пакета из ста выписок из реестра недвижимости поднялась с 910 рублей до 29 тысяч, а подписка на Системы профессионального анализа рынков и компаний или "Контур.Фокус" достигает от 15 до 50 тысяч рублей ежемесячно. Для малого бизнеса это означает дополнительные расходы, которые могут составлять более 7 % от всех операционных расходов.

Малые предприниматели фактически вытесняются с рынка из-за информационного неравенства: формально открытые государственные данные становятся недоступными без дорогих коммерческих сервисов. Больше всего страдают отрасли строительства, торговли и финансовых услуг, а также риелторские компании

- сообщает Служба внешней разведки Украины.

Причиной подорожания называют рост затрат на обслуживание реестров, но фактически оно стало следствием войны против Украины, что привело к инфляции, экономической изоляции и общему росту затрат для бизнеса.

Отмечается, что дополнительным ударом по бизнесу стало и сужение доступа к базам данных в самой России. Многие сведения, которые ранее были в открытом доступе, сейчас ограничены, а в течение последних трех лет силовики активно закрывают нелегальные базы, которые использовались как более дешевая альтернатива. Таким образом, предприниматели потеряли даже неофициальные пути проверки информации.

"Сейчас даже базовые проверки контрагентов или недвижимости превращаются для российских предпринимателей и граждан в значительное финансовое бремя. Фактически война, которую Кремль развязал против Украины, бьет по собственным гражданам, которые теперь платят цену за агрессию ежедневно – даже за попытки получить "открытую" информацию", - говорится в сообщении СВРУ.

Напомним

Российская целлюлозно-бумажная промышленность переживает глубокий кризис, предприятия работают в убыток и накапливают долги. Крупнейший лесопромышленный холдинг "Сегежа Групп" задекларировал чистый долг в 147,9 млрд рублей.

Санкции приведут российскую экономику к "полному коллапсу": США готовы усилить давление на россию при поддержке Европы07.09.25, 16:53 • 15682 просмотра

Вита Зеленецкая

ЭкономикаНовости Мира
Служба внешней разведки Украины
Украина