Малый бизнес в России вытесняют с рынка: доступ к государственным данным стал дороже в десятки раз
Стоимость доступа к открытым государственным данным в России, включая выписки из реестра недвижимости и подписки на аналитические системы, выросла в десятки раз. Это создает значительную финансовую нагрузку на малый бизнес, вытесняя его с рынка и ограничивая доступ к информации.
В России стремительно подорожал доступ к открытым государственным данным, которыми активно пользуются бизнес и граждане. Стоимость сервисов для проверки контрагентов и недвижимости выросла в десятки раз. Об этом информирует Служба внешней разведки Украины (СВРУ), передает УНН.
В частности, цена пакета из ста выписок из реестра недвижимости поднялась с 910 рублей до 29 тысяч, а подписка на Системы профессионального анализа рынков и компаний или "Контур.Фокус" достигает от 15 до 50 тысяч рублей ежемесячно. Для малого бизнеса это означает дополнительные расходы, которые могут составлять более 7 % от всех операционных расходов.
Малые предприниматели фактически вытесняются с рынка из-за информационного неравенства: формально открытые государственные данные становятся недоступными без дорогих коммерческих сервисов. Больше всего страдают отрасли строительства, торговли и финансовых услуг, а также риелторские компании
Причиной подорожания называют рост затрат на обслуживание реестров, но фактически оно стало следствием войны против Украины, что привело к инфляции, экономической изоляции и общему росту затрат для бизнеса.
Отмечается, что дополнительным ударом по бизнесу стало и сужение доступа к базам данных в самой России. Многие сведения, которые ранее были в открытом доступе, сейчас ограничены, а в течение последних трех лет силовики активно закрывают нелегальные базы, которые использовались как более дешевая альтернатива. Таким образом, предприниматели потеряли даже неофициальные пути проверки информации.
"Сейчас даже базовые проверки контрагентов или недвижимости превращаются для российских предпринимателей и граждан в значительное финансовое бремя. Фактически война, которую Кремль развязал против Украины, бьет по собственным гражданам, которые теперь платят цену за агрессию ежедневно – даже за попытки получить "открытую" информацию", - говорится в сообщении СВРУ.
