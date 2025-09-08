Малий бізнес у росії витісняють із ринку: доступ до державних даних став дорожчим у десятки разів

Вартість доступу до відкритих державних даних у росії, включаючи виписки з реєстру нерухомості та підписки на аналітичні системи, зросла у десятки разів. Це створює значне фінансове навантаження на малий бізнес, витісняючи його з ринку та обмежуючи доступ до інформації.