Малий бізнес у росії витісняють із ринку: доступ до державних даних став дорожчим у десятки разів
Київ • УНН
Вартість доступу до відкритих державних даних у росії, включаючи виписки з реєстру нерухомості та підписки на аналітичні системи, зросла у десятки разів. Це створює значне фінансове навантаження на малий бізнес, витісняючи його з ринку та обмежуючи доступ до інформації.
У росії стрімко подорожчав доступ до відкритих державних даних, якими активно користуються бізнес і громадяни. Вартість сервісів для перевірки контрагентів і нерухомості зросла у десятки разів. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ), передає УНН.
Зокрема ціна пакета зі ста виписок із реєстру нерухомості піднялася з 910 рублів до 29 тисяч, а підписка на Системи професійного аналізу ринків і компаній чи "Контур.Фокус" сягає від 15 до 50 тисяч рублів щомісяця. Для малого бізнесу це означає додаткові витрати, які можуть становити понад 7 % від усіх операційних витрат.
Малі підприємці фактично витісняються з ринку через інформаційну нерівність: формально відкриті державні дані стають недоступними без дорогих комерційних сервісів. Найбільше страждають галузі будівництва, торгівлі та фінансових послуг, а також ріелторські компанії
Причиною здорожчання називають зростання витрат на обслуговування реєстрів, але фактично воно стало наслідком війни проти України, що призвела до інфляції, економічної ізоляції та загального зростання витрат для бізнесу.
Зазначається, що додатковим ударом по бізнесу стало і звуження доступу до баз даних у самій росії. Чимало відомостей, які раніше були у відкритому доступі, зараз обмежені, а протягом останніх трьох років силовики активно закривають нелегальні бази, що використовувалися як дешевша альтернатива. Таким чином, підприємці втратили навіть неофіційні шляхи перевірки інформації.
"Нині навіть базові перевірки контрагентів чи нерухомості перетворюються для російських підприємців і громадян на значний фінансовий тягар. Фактично війна, яку кремль розв’язав проти України, б’є по власних громадянах, які тепер платять ціну за агресію щодня – навіть за спроби отримати "відкриту" інформацію", - йдеться у дописі СЗРУ.
Російська целюлозно-паперова промисловість переживає глибоку кризу, підприємства працюють у збиток та накопичують борги. Найбільший лісопромисловий холдинг "Сегежа Групп" задекларував чистий борг у 147,9 млрд рублів.
