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Мальдивские острова к концу столетия могут исчезнуть из-за изменений в климате

Киев • УНН

 • 24703 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. К концу XXI века Мальдивские острова могут исчезнуть с лица земли из-за изменений климатических условий в мире. Об этом заявила министр окружающей среды Мальдивской республики Аминат Шауна в эфире телеканала CNBC, пишет УНН.

Мальдивские острова к концу столетия могут исчезнуть из-за изменений в климате

Детали

По ее словам, если вред экологии продолжит наноситься нынешними темпами, то острова исчезнут к 2100 году. На данный момент 80% Мальдивских островов расположены на высоте одного метра над уровнем моря. До 90% островов вынуждены бороться с последствиями наводнений, 97% с эрозией береговой линии, 64% сталкиваются с эрозией почвы.

Цитата:

"Изменение климата реально, а мы - самая уязвимая страна в мире. У нас нет более высокого места, куда можно было бы пойти. Наши доходы, наше выживание зависит от наших действий сегодня", - заявила министр.

Добавим

В исследовании, представленном на Европейской конференции по космическому мусору, сообщалось, что человеческая деятельность, а именно - накопление космического мусора и повышение уровня углекислого газа - могут сделать невозможным доступ будущих поколений в космос.

Ранее США и Япония объявили об амбициозных планах по сокращению выбросов парниковых газов. Так, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о новой цели для страны по сокращению выбросов парниковых газов на 46% к 2030 году. Между тем администрация президента США Джо Байдена заявила об амбициозной цели по сокращению выбросов парниковых газов в США на 50-52% к 2030 году.

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