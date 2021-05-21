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Мальдівські острови до кінця сторіччя можуть зникнути через зміни в кліматі

Київ • УНН

 • 24703 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. До кінця ХХІ століття Мальдівські острови можуть зникнути з землі через зміни кліматичних умов в світі. Про це заявила міністр навколишнього середовища Мальдівської республіки Амінат Шауна в ефірі телеканалу CNBC, пише УНН.

Мальдівські острови до кінця сторіччя можуть зникнути через зміни в кліматі

Деталі

За її словами, якщо шкода екології продовжить наноситися нинішніми темпами, то острова зникнуть до 2100 року. На даний момент 80% Мальдівських островів розташовані на висоті одного метра над рівнем моря. До 90% островів змушені боротися з наслідками повеней, 97% з ерозією берегової лінії, 64% стикаються з ерозією грунту.

Цитата:

"Зміна клімату реальна, а ми - найбільш вразлива країна в світі. У нас немає більш високого місця, куди можна було б піти. Наші доходи, наше виживання залежать від наших дій сьогодні", - заявила міністр.

Додамо

У дослідженні, представленому на Європейській конференції з космічного сміття, повідомлялося, що людська діяльність, а саме - накопичення космічного сміття і підвищення рівня вуглекислого газу - можуть унеможливити доступ майбутніх поколінь до космосу.

Раніше США і Японія оголосили про амбітні плани по скороченню викидів парникових газів. Так, прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга оголосив про нову мету для країни щодо скорочення викидів парникових газів на 46% до 2030 року. Тим часом адміністрація президента США Джо Байдена заявила про амбітну мету щодо скорочення викидів парникових газів в США на 50-52% до 2030 року.

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