Мальдівські острови до кінця сторіччя можуть зникнути через зміни в кліматі

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За її словами, якщо шкода екології продовжить наноситися нинішніми темпами, то острова зникнуть до 2100 року. На даний момент 80% Мальдівських островів розташовані на висоті одного метра над рівнем моря. До 90% островів змушені боротися з наслідками повеней, 97% з ерозією берегової лінії, 64% стикаються з ерозією грунту.

Цитата:

"Зміна клімату реальна, а ми - найбільш вразлива країна в світі. У нас немає більш високого місця, куди можна було б піти. Наші доходи, наше виживання залежать від наших дій сьогодні", - заявила міністр.

Додамо

У дослідженні, представленому на Європейській конференції з космічного сміття, повідомлялося, що людська діяльність, а саме - накопичення космічного сміття і підвищення рівня вуглекислого газу - можуть унеможливити доступ майбутніх поколінь до космосу.



Раніше США і Японія оголосили про амбітні плани по скороченню викидів парникових газів. Так, прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга оголосив про нову мету для країни щодо скорочення викидів парникових газів на 46% до 2030 року. Тим часом адміністрація президента США Джо Байдена заявила про амбітну мету щодо скорочення викидів парникових газів в США на 50-52% до 2030 року.



