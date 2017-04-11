Малала Юсуфзай стала самым молодым посланником мира ООН

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49537 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104551 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160805 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118517 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117734 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113200 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104714 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107187 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103669 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154815 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Малала Юсуфзай стала самым молодым посланником мира ООН

Малала Юсуфзай стала самым молодым посланником мира ООН

Киев  •  УНН

 • 8162 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш официально назначил пакистанскую правозащитницу Юсуфзай новым посланником мира ООН, передает УНН со ссылкой на Центр новостей ООН.

"Я горжусь тем, что сегодня могу назначить Малалу самым молодым в истории Посланником мира ООН", - сказал А.Гутерриш во время церемонии.

Он сообщил, что М.Юсафзай будет заниматься вопросами образования для девочек.

В начале 2009 года в возрасте 11 лет М.Юсуфзай стала известна в мире благодаря блогу, в котором она подробно рассказывала о своей жизни при режиме талибов, об их попытке взять под контроль долину Сват и о своих взглядах на развитие образования для девочек. Девушка подробно писала о том, как талибы сжигают школы для девочек. За свой блог М.Юсафзай получила ежегодную пакистанскую молодежную премию мира.

9 октября 2012 М.Юсафзай возвращалась домой из школы на школьном автобусе. Автобус остановили вооруженные люди в масках. Один из боевиков зашел в автобус и стал спрашивать детей, кто из них Малала. Найдя девочку, талиб дважды выстрелил в нее, попав в голову и шею.

В 2014 году М.Юсафзай была удостоена Нобелевской премии мира. А в 2015 году она выступала на юбилейной, 70-й сессии, Генеральной Ассамблеи - сразу после папы Римского.

Почетное звание посланника мира ООН присваивается выдающимся деятелям в правозащитной сфере, в области искусства, музыки, науки, спорта, которые согласились привлекать внимание международной общественности к работе ООН.

Как сообщал УНН, в ООН резко осудили нападения на церкви в Египте.

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