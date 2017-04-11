Малала Юсуфзай стала самым молодым посланником мира ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш официально назначил пакистанскую правозащитницу Юсуфзай новым посланником мира ООН, передает УНН со ссылкой на Центр новостей ООН.
"Я горжусь тем, что сегодня могу назначить Малалу самым молодым в истории Посланником мира ООН", - сказал А.Гутерриш во время церемонии.
Он сообщил, что М.Юсафзай будет заниматься вопросами образования для девочек.
В начале 2009 года в возрасте 11 лет М.Юсуфзай стала известна в мире благодаря блогу, в котором она подробно рассказывала о своей жизни при режиме талибов, об их попытке взять под контроль долину Сват и о своих взглядах на развитие образования для девочек. Девушка подробно писала о том, как талибы сжигают школы для девочек. За свой блог М.Юсафзай получила ежегодную пакистанскую молодежную премию мира.
9 октября 2012 М.Юсафзай возвращалась домой из школы на школьном автобусе. Автобус остановили вооруженные люди в масках. Один из боевиков зашел в автобус и стал спрашивать детей, кто из них Малала. Найдя девочку, талиб дважды выстрелил в нее, попав в голову и шею.
В 2014 году М.Юсафзай была удостоена Нобелевской премии мира. А в 2015 году она выступала на юбилейной, 70-й сессии, Генеральной Ассамблеи - сразу после папы Римского.
Почетное звание посланника мира ООН присваивается выдающимся деятелям в правозащитной сфере, в области искусства, музыки, науки, спорта, которые согласились привлекать внимание международной общественности к работе ООН.
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