Малала Юсафзай стала наймолодшим посланцем миру ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш офіційно призначив пакистанську правозахисницю Малали Юсуфзай новим Посланцем миру ООН, передає УНН з посиланням на Центра новин ООН.
“Я пишаюся тим, що сьогодні можу призначити Малалу наймолодшим в історії Посланцем миру ООН”, — сказав А.Гутерріш під час церемонії.
Він повідомив, що М.Юсафзай буде займатися питаннями освіти для дівчат.
На початку 2009 року в віці 11 років М.Юсуфзай стала відома у світі завдяки блогу, в якому вона детально розповідала про своє життя при режимі талібів, про їхню спробу взяти під контроль долину Сват і про свої погляди на розвиток освіти для дівчаток. Дівчина детально писала про те, як таліби спалюють школи для дівчаток. За свій блог М.Юсафзай отримала щорічну пакистанську молодіжну премію миру.
9 жовтня 2012 року М.Юсафзай поверталася додому зі школи на шкільному автобусі. Автобус зупинили озброєні люди в масках. Один з бойовиків зайшов в автобус і став питати дітей, хто з них Малала. Знайшовши дівчинку, таліб двічі вистрілив в неї, потрапивши в голову і шию.
У 2014 році М.Юсафзай була удостоєна Нобелівської премії миру. А в 2015 році вона виступала на ювілейній, 70-й сесії, Генеральної Асамблеї — відразу після папи Римського.
Почесне звання посланця миру ООН привласнюється видатним діячам у правозахисній сфері, в галузі мистецтва, музики, науки, спорту, які погодилися привертати увагу міжнародної громадськості до роботи ООН.
Як повідомляв УНН, в ООН різко засудили напади на церкви в Єгипті.