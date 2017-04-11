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Малала Юсафзай стала наймолодшим посланцем миру ООН

Малала Юсафзай стала наймолодшим посланцем миру ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш офіційно призначив пакистанську правозахисницю Малали Юсуфзай новим Посланцем миру ООН, передає УНН з посиланням на Центра новин ООН.

“Я пишаюся тим, що сьогодні можу призначити Малалу наймолодшим в історії Посланцем миру ООН”, — сказав А.Гутерріш під час церемонії.

Він повідомив, що М.Юсафзай буде займатися питаннями освіти для дівчат.

На початку 2009 року в віці 11 років М.Юсуфзай стала відома у світі завдяки блогу, в якому вона детально розповідала про своє життя при режимі талібів, про їхню спробу взяти під контроль долину Сват і про свої погляди на розвиток освіти для дівчаток. Дівчина детально писала про те, як таліби спалюють школи для дівчаток. За свій блог М.Юсафзай отримала щорічну пакистанську молодіжну премію миру.

9 жовтня 2012 року М.Юсафзай поверталася додому зі школи на шкільному автобусі. Автобус зупинили озброєні люди в масках. Один з бойовиків зайшов в автобус і став питати дітей, хто з них Малала. Знайшовши дівчинку, таліб двічі вистрілив в неї, потрапивши в голову і шию.

У 2014 році М.Юсафзай була удостоєна Нобелівської премії миру. А в 2015 році вона виступала на ювілейній, 70-й сесії, Генеральної Асамблеї — відразу після папи Римського.

Почесне звання посланця миру ООН привласнюється видатним діячам у правозахисній сфері, в галузі мистецтва, музики, науки, спорту, які погодилися привертати увагу міжнародної громадськості до роботи ООН.

Як повідомляв УНН, в ООН різко засудили напади на церкви в Єгипті.

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