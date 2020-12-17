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Максим Степанов поручил включить в Национальный план вакцинации от COVID-19 граждан Украины, проживающих на территории ОРДЛО

Киев • УНН

 • 6591 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов дал поручение включить в Национальный план вакцинации от COVID-19 граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях схода страны. Об этом глава Минздрава сообщил во время ежедневного онлайн-брифинге, сообщает УНН.

Максим Степанов поручил включить в Национальный план вакцинации от COVID-19 граждан Украины, проживающих на территории ОРДЛО

"Вчера я поставил задачу предусмотреть проведение вакцинации для наших граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, и внести соответствующие изменения в Национальный план. Это очень важно, чтобы мы обеспечили всех Украинских свободным доступом к вакцинам от COVID-19 ", - подчеркнул глава Минздрава.

Максим Степанов также отметил, что Министерство здравоохранения совместно с Минцифры работает над созданием единой электронной платформы. С помощью будущего онлайн-ресурса граждане Украины смогут зарегистрироваться на дальнейшую вакцинацию. В тех местностях, где граждане не имеют полноценного доступа к всемирной сети, регистрацию на вакцинации будет организовано по телефону с помощью семейных врачей.

Напомним, что Минздрав разрабатывает Национальный план внедрения вакцины от COVID-19 и проведение массовой иммунизации. Ожидается, что соответствующий приказ будет утвержден до конца текущей недели.

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