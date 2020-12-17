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Максим Степанов доручив включити до Національного плану вакцинації від COVID-19 громадян України, що мешкають на території ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов надав доручення включити до Національного плану вакцинації від COVID-19 громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях схода країни. Про це очільник МОЗ повідомив під час щоденного онлайн-брифінгу, повідомляє УНН

Максим Степанов доручив включити до Національного плану вакцинації від COVID-19 громадян України, що мешкають на території ОРДЛО

“Вчора я поставив завдання передбачити проведення вакцинації для наших громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, та внести відповідні зміни до Національного плану. Це дуже важливо, щоб ми забезпечили усіх українців вільним доступом до вакцин від COVID-19”, — наголосив очільник МОЗ.

Максим Степанов також зазначив, що Міністерство охорони здоров'я разом із Мінцифри працює над створенням єдиної електронної платформи. За допомогою майбутнього онлайн-ресурса громадяни України зможуть зареєструватися на подальшу вакцинацію. В тих місцевостях, де громадяни не мають повноцінного доступу до всесвітньої мережі, реєстрацію на вакцинування буде організовано телефоном за допомогою сімейних лікарів.

Нагадаємо, що МОЗ розробляє Національний план впровадження вакцини від COVID-19 і проведення масової імунізації. Очікується, що відповідний наказ буде затверджено до кінця поточного тижня.

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