Макротрейдеры Уолл-стрит готовятся к худшему году с момента пандемии - Bloomberg

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Мировые банки прогнозируют снижение доходов от торговли валютой на 9% и ставками на 17% по сравнению с прошлым годом. Coalition Greenwich ожидает дальнейшее падение доходов от торговли ставками до 2026 года.

Мировые банки готовятся сообщить о самом низком доходе от торговли валютой и ставками с момента пандемии, что обусловлено более жесткой маржой и сложным макроэкономическим фоном, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно данным, собранным Coalition Greenwich, более 250 компаний, включая Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Morgan Stanley, по прогнозам, получат в общей сложности 32 млрд долларов от торговли ставками "Группы десяти" (G10) и 16,7 млрд долларов от валют. Это примерно на 17% и 9% меньше, чем в прошлом году соответственно.

Уверенность инвесторов в крупных макроэкономических сделках в этом году снизилась, поскольку неожиданные экономические данные резко подорвали ставки на снижение процентных ставок крупнейшими мировыми центральными банками. Неопределенные президентские выборы в США и сворачивание некогда популярных сделок керри-трейд, финансируемых иеной, также потрясли рынки.

"2024 год стал годом сидения и ожидания в стороне, - сказал Ангад Чхатвал, глава отдела глобальных макроэкономических рынков в Coalition Greenwich. - Хедж-фонды время от времени выходили на рынок в связи с определенными точками данных и событиями, но они не были столь активны на постоянной основе по сравнению с предыдущими годами".

Доходы от макроэкономической торговли также пострадали от более жесткой маржи в этом году, сказал Чхатвал, на фоне того, как растущая отраслевая конкуренция и достижения в области электронной торговли оказывают давление на цены.

Coalition Greenwich прогнозирует, что доходы от торговли ставками еще больше снизятся до примерно $30,9 млрд в 2025 году и $28,1 млрд в 2026 году.

Между тем, ожидается, что результаты валютных трейдеров улучшатся до $17,2 млрд доходов в 2025 году и $17,6 млрд в 2026 году. Ожидается, что американская администрация Дональда Трампа усилит волатильность на валютном рынке объемом $7,5 трлн в день.

"Мы видим, что на валютном рынке вокруг цикла изменения ставок происходит гораздо больше позиционирования, - сказал Чхатвал. - Корпоративная деятельность также становится более устойчивой, и это оказывает гораздо большее положительное влияние на валютный рынок по сравнению со ставками".

Netflix превзошел ожидания аналитиков Уолл-стрит, сообщив о 5 миллионах новых подписчиков18 окт. 2024, 09:02 • 13761 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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