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Макрон заявил о намерении содействовать политическому урегулированию в Сирии

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 января. УНН. Париж готов работать над достижением долгосрочного урегулирования сирийского кризиса. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает УНН.

 

Макрон заявил о намерении содействовать политическому урегулированию в Сирии

Макрон отметил, что “сирийская тема была на повестке дня переговоров с президентом Турции”. “Сейчас важно построить мир и стабильность в Сирии”, — подчеркнул он. “Я хотел бы, чтобы мы вместе работали над тем, чтобы принести полезное и долгосрочное решение для Сирии”, — сказал французский президент, обращаясь к Эрдогану.

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При этом Макрон подчеркнул пользу переговоров по мирному урегулированию в Сирии в Астанинском формате. “Астанинский процесс был полезным в плане военной деэскалации, но, как я сказал президенту, в моем понимании он не позволит построить мир”, — сказал французский лидер.

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Он подчеркнул, что “свое будущее решать будет сам сирийский народ”. “Мы можем создать только условия для этого”, — отметил президент Франции.

Как ранее сообщало УНН, сирийская армия официального Дамаска при поддержке отрядов народного ополчения в четверг освободила от террористов группировки “Джебхат ан-Нусра” шесть поселков на юго-востоке провинции Идлиб (320 километров от столицы Сирии).

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