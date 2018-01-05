Макрон заявив про намір сприяти політичному врегулюванню в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Париж готовий працювати над досягненням довгострокового врегулювання сирійської кризи. Про це заявив у п'ятницю президент Франції Емманюель Макрон за підсумками переговорів з турецьким колегою Реджеп Таїп Ердоган, інформує УНН.
Макрон зазначив, що “сирійська тематика була на порядку денному переговорів з президентом Туреччини”. “Зараз важливо побудувати мир і стабільність в Сирії”, — підкреслив він. “Я хотів би, щоб ми разом працювали над тим, аби принести корисне і довгострокове рішення для Сирії”, — сказав французький президент, звертаючись до Ердогана.
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При цьому Макрон підкреслив користь переговорів по мирному врегулюванню в Сирії в Астанинському форматі. “Астанинський процес був корисним у плані військової деескалації, але, як я сказав президенту, в моєму розумінні він не дозволить побудувати світ”, — сказав французький лідер.
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Він підкреслив, що “своє майбутнє вирішувати буде сам сирійський народ”. “Ми можемо створити лише умови для цього”, — зазначив президент Франції.
Як раніше повідомляло УНН, сирійська армія офіційного Дамаска за підтримки загонів народного ополчення в четвер звільнила від терористів угруповання “Джебхат ан-Нусра” шість селищ на південному сході провінції Ідліб (320 кілометрів від столиці Сирії).