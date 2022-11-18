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Макрон считает, что биполярный мир был бы серьезной ошибкой

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. Биполярный мировой порядок был бы серьезной ошибкой, заявил в пятницу президент Франции, аргументируя необходимость "единого мирового порядка", сообщает УНН.

Детали

Выступая в кулуарах конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Эммануэль Макрон подчеркнул, что такой мир, несмотря на то, что его многие ищут, был бы ошибкой, даже если бы двумя восходящими сверхдержавами были США и Китай.

В своем выступлении Макрон позиционировал Францию ​​как балансирующую страну в регионе, где долгое время доминировала борьба между сверхдержавами Вашингтоном и Пекином.

«Мы не верим в гегемонию или конфронтацию. Мы верим в стабильность», – отметил Макрон.

Отметив, что его страна имеет заморские территории и более 1 млн. граждан в Индо-Тихоокеанском регионе, Макрон подчеркнул, что Франция является одновременно европейской и индо-тихоокеанской нацией.

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