Макрон вважає, що біполярний світ був би серйозною помилкою

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Виступаючи в кулуарах конференції Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), Еммануель Макрон підкреслив, що такий світ, попри те, що його багато хто шукає, був би помилкою, навіть якби двома висхідними наддержавами були США та Китай.

У своєму виступі Макрон позиціонував Францію як країну, що балансує, в регіоні, де довгий час домінувала боротьба між наддержавами Вашингтоном і Пекіном.

«Ми не віримо у гегемонію чи конфронтацію. Ми віримо у стабільність», - зазначив Макрон.

Зазначивши, що його країна має заморські території та понад 1 млн громадян в Індо-Тихоокеанському регіоні, Макрон наголосив, що Франція є одночасно європейською та індо-тихоокеанською нацією.