Макрон посетит Израиль для переговоров с Нетаньяху
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Тель-Авив во вторник для переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет Arab News со ссылкой на Елисейский дворец, передает УНН.
Детали
Визит Макрона состоится через две недели после того, как боевики ХАМАС ворвались в Израиль из сектора Газа и убили по меньшей мере 1400 человек, преимущественно мирных жителей, которые были расстреляны, изуродованы или сожжены до смерти. Среди них было 30 граждан Франции.
Израиль утверждает, что около 1500 боевиков ХАМАС были убиты в столкновениях, прежде чем его армия восстановила контроль над территорией, подвергшейся нападению.
Согласно последним данным министерства здравоохранения Хамаса в Газе, более 4600 палестинцев, в основном гражданских, были убиты по всему сектору Газы во время безжалостных бомбардировок Израиля в ответ на нападения палестинской исламистской группировки.
Семь граждан Франции до сих пор считаются пропавшими без вести: одна из них, француженка, подтверждена среди заложников, захваченных ХАМАС. Макрон сказал, что другие также считаются заложниками, но подтверждения пока нет.
Дополнение
Президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Италии Джорджия Мелони уже посетили Израиль.
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