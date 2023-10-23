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Макрон відвідає Ізраїль для переговорів з Нетаньяху

Київ • УНН

 • 163798 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Тель-Авів у вівторок для переговорів з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Про це пише Arab News з посиланням на Єлисейський палац, передає УНН.

Макрон відвідає Ізраїль для переговорів з Нетаньяху

Деталі

Візит Макрона відбудеться через два тижні після того, як бойовики ХАМАС увірвалися в Ізраїль із сектора Газа і вбили щонайменше 1400 людей, переважно мирних жителів, які були розстріляні, понівечені або спалені до смерті. Серед них було 30 громадян Франції.

Ізраїль стверджує, що близько 1500 бойовиків ХАМАС були вбиті в зіткненнях, перш ніж його армія відновила контроль над територією, що піддалася нападу.

Згідно з останніми даними міністерства охорони здоров'я Хамасу в Газі, понад 4600 палестинців, в основному цивільних, були вбиті по всьому сектору Гази під час безжальних бомбардувань Ізраїлю у відповідь на напади палестинського ісламістського угруповання.

Семеро громадян Франції досі вважаються зниклими безвісти: одну з них, француженку, підтверджено серед заручників, захоплених ХАМАС. Макрон сказав, що інші також вважаються заручниками, але підтвердження поки немає.

Доповнення

Президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак і прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні вже відвідали Ізраїль.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден у неділю обговорив війну Ізраїлі з ключовими західними союзниками та Папою Римським

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