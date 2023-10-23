Макрон відвідає Ізраїль для переговорів з Нетаньяху
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Тель-Авів у вівторок для переговорів з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Про це пише Arab News з посиланням на Єлисейський палац, передає УНН.
Деталі
Візит Макрона відбудеться через два тижні після того, як бойовики ХАМАС увірвалися в Ізраїль із сектора Газа і вбили щонайменше 1400 людей, переважно мирних жителів, які були розстріляні, понівечені або спалені до смерті. Серед них було 30 громадян Франції.
Ізраїль стверджує, що близько 1500 бойовиків ХАМАС були вбиті в зіткненнях, перш ніж його армія відновила контроль над територією, що піддалася нападу.
Згідно з останніми даними міністерства охорони здоров'я Хамасу в Газі, понад 4600 палестинців, в основному цивільних, були вбиті по всьому сектору Гази під час безжальних бомбардувань Ізраїлю у відповідь на напади палестинського ісламістського угруповання.
Семеро громадян Франції досі вважаються зниклими безвісти: одну з них, француженку, підтверджено серед заручників, захоплених ХАМАС. Макрон сказав, що інші також вважаються заручниками, але підтвердження поки немає.
Доповнення
Президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак і прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні вже відвідали Ізраїль.
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