Макрон посетил Страсбург

Сразу же после посадки самолета Макрон в здании аэропорта Страсбурга встретился с полицейскими и солдатами военного патруля. Во вторник они первыми вступили в схватку с террористом Шерифом Шеккатом. На встречу были приглашены и те трое полицейских, которые в четверг уничтожили террориста, открывшего по ним огонь в одном из кварталов у южной окраины города. После получасового разговора с ними Макрон направился в центр Страсбурга.

Траурная церемония памяти погибших проведена на главной площади города — Клебер. Теракт произошел во вторник всего в нескольких десятках метров от нее — на соседних улицах и площадях, где развернута страсбургская рождественская ярмарка, одна из старейших и самых крупных в Европе.

На площади Клебер президент возложил белую розу к импровизированному мемориалу павшим и поклонился портретам погибших. Прошла минута молчания. На площади находились несколько сот представителей силовых ведомств, обеспечивающих порядок в городе и участвовавших в поисках террориста, представители властей города и жители Страсбурга. Президента сопровождал глава МВД страны Кристоф Кастанер.

Макрон обошел ряды сотрудников сил правопорядка, долго беседовал с жандармами, патрульными военными, муниципальными полицейскими и бойцами полицейских спецподразделений. После этого Макрон долго перемещался по территории городской ярмарки, насчитывающей более 300 стендов. Он беседовал с продавцами, горожанами и многочисленными туристами. В ходе этого общения президенту пришлось утешать мальчика, который горько расплакался, рассказывая, как было страшно во время теракта.

Подойдя к представителям СМИ, Макрон заявил: “Хочу только сказать жителям Страсбурга и всем французам — жизнь должна вновь вступить в свои права. Мы испытали страх, многие еще сейчас охвачены страхом, но теперь развернуты крупные силы по обеспечению безопасности и вся страна поддерживает страсбуржцев”.

Напоминаем, во Франции умерла еще одна жертва теракта в Страсбурге.