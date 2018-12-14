Макрон відвідав Страсбург

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон зробив ввечері в п’ятницю терміновий візит до Страсбурга, де в результаті теракту загинули чотири людини, в госпіталях з пораненнями залишаються ще 11. Президент екстрено прибув до Страсбурга з Брюсселя, де він брав участь в дводенному саміті Євросоюзу, передає видання Le Parisien, інформує УНН.