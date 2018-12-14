Макрон відвідав Страсбург
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон зробив ввечері в п’ятницю терміновий візит до Страсбурга, де в результаті теракту загинули чотири людини, в госпіталях з пораненнями залишаються ще 11. Президент екстрено прибув до Страсбурга з Брюсселя, де він брав участь в дводенному саміті Євросоюзу, передає видання Le Parisien, інформує УНН.
Відразу ж після посадки літака Макрон в будівлі аеропорту Страсбурга зустрівся з поліцейськими і солдатами військового патруля. У вівторок вони першими вступили в сутичку з терористом Шеріфом Шеккатом. На зустріч були запрошені і ті троє поліцейських, які в четвер знищили терориста, який відкрив по ним вогонь в одному з кварталів у південній околиці міста. Після півгодинної розмови з ними Макрон попрямував в центр Страсбурга.
Траурна церемонія пам’яті загиблих проведена на головній площі міста — Клебер. Теракт стався у вівторок всього в декількох десятках метрів від неї — на сусідніх вулицях і площах, де розгорнута страсбурзька різдвяна ярмарка, одна з найстаріших і найбільших в Європі.
На площі Клебер президент поклав білу троянду до імпровізованого меморіалу полеглим і вклонився портретам загиблих. Пройшла хвилина мовчання. На площі знаходилися кілька сот представників силових відомств, що забезпечують порядок у місті і які брали участь в пошуках терориста, представники влади міста і жителі Страсбурга. Президента супроводжував глава МВС країни Крістоф Кастанер.
Макрон обійшов ряди співробітників сил правопорядку, довго розмовляв з жандармами, патрульними військовими, муніципальними поліцейськими і бійцями поліцейських спецпідрозділів. Після цього Макрон довго переміщався по території міського ярмарку, що нараховує більше 300 стендів. Він розмовляв з продавцями, городянами і численними туристами. В ході цього спілкування президенту довелося втішати хлопчика, який гірко розплакався, розповідаючи, як було страшно під час теракту.
Підійшовши до представників ЗМІ, Макрон заявив: “Хочу тільки сказати жителям Страсбурга і всім французам — життя мусить знову вступити в свої права. Ми пережили страх, багато ще зараз охоплені страхом, але тепер розгорнуті великі сили по забезпеченню безпеки і вся країна підтримує стразбуржців”.
Нагадуємо, у Франції померла ще одна жертва теракту в Страсбурзі.