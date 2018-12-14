У Франції померла ще одна жертва теракту в Страсбурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Внаслідок стрілянини на різдвяному ярмарку в центрі Страсбурга померла четверта людина. Про це з посиланням на прокурора Парижу повідомляє видання AP, передає УНН.
“Паризький прокурор: 4-та людина померла після стрілянини на різдвяному ярмарку Страсбурга”, — пише видання.
Як повідомляв УНН, ввечері 11 грудня 29-річний житель Страсбурга відкрив стрілянину на різдвяному ярмарку в центрі міста. Пізніше він вступив в перестрілку з військовим патрулем, однак йому вдалося втекти. 13 грудня злочинця застрелила поліція.
За інформацією французьких ЗМІ, троє співробітників міського підрозділу поліції Страсбурга ліквідували 29-річного Шеріфа Шекатта, який був бойовиком терористичного угрупування “Ісламська держава” (ІД).