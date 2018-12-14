Во Франции умерла еще одна жертва теракта в Страсбурге
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В результате стрельбы на рождественской ярмарке в центре Страсбурга умер четвертый человек. Об этом со ссылкой на прокурора Парижа сообщает издание AP, передает УНН.
"Парижский прокурор: 4-человек умер после стрельбы на рождественской ярмарке Страсбурге", - пишет издание.
Как сообщал УНН, вечером 11 декабря 29-летний житель Страсбурга открыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре города. Позже он вступил в перестрелку с военным патрулем, однако ему удалось скрыться. 13 декабря преступника застрелила полиция.
По информации французских СМИ, трое сотрудников городского подразделения полиции Страсбурга ликвидировали 29-летнего Шерифа Шекатта, который был боевиком террористической группировки "Исламское государство" (ИД).