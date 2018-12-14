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Во Франции умерла еще одна жертва теракта в Страсбурге

Киев • УНН

 • 7883 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В результате стрельбы на рождественской ярмарке в центре Страсбурга умер четвертый человек. Об этом со ссылкой на прокурора Парижа сообщает издание AP, передает УНН.

Во Франции умерла еще одна жертва теракта в Страсбурге

"Парижский прокурор: 4-человек умер после стрельбы на рождественской ярмарке Страсбурге", - пишет издание.

Как сообщал УНН, вечером 11 декабря 29-летний житель Страсбурга открыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре города. Позже он вступил в перестрелку с военным патрулем, однако ему удалось скрыться. 13 декабря преступника застрелила полиция.

По информации французских СМИ, трое сотрудников городского подразделения полиции Страсбурга ликвидировали 29-летнего Шерифа Шекатта, который был боевиком террористической группировки "Исламское государство" (ИД).

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