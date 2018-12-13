Виконавець теракту у Страсбурзі ліквідований поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Виконавець теракту на різдвяному ярмарку в Страсбурзі Шеріф Шекатт застрелений в четвер увечері поліцією. Про це повідомив телеканал BFM, передає УНН з посиланням на ефір телекомпанії.
За даними BFMTV, поліцейські застрелили чоловіка в кварталі Недорф, Le Figaro повідомляє, що це сталося в кварталі Мено.
Раніше Reuters повідомляло, що в кварталі Мено ввечері чули стрілянину. Кадри оточеного кварталу транслює телеканал BFM. Як повідомляє телеканал, на місце подій прибув міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер.
У поліції говорили, що в четвер проводять операцію по справі про стрілянину на ярмарку в кварталі Недорф. Шекатта підозрюють в тому, що 11 грудня ввечері він стріляв по людях на ярмарці, а потім двічі вступав в перестрілку з поліцейськими. За останніми даними, на місці загинули двоє людей, третій помер 13 грудня від ран. Постраждали ще 12 осіб.