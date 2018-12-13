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Исполнитель теракта в Страсбурге ликвидирован полицией

Киев • УНН

 • 12198 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Исполнитель теракта на рождественской ярмарке в Страсбурге Шериф Шекатт застрелен в четверг вечером полицией. Об этом сообщил телеканал BFM, передает УНН со ссылкой на эфир телекомпании.

Исполнитель теракта в Страсбурге ликвидирован полицией

По данным BFMTV, полицейские застрелили мужчину в квартале Недорф, Le Figaro сообщает, что это произошло в квартале Мено.

Ранее Reuters сообщало, что в квартале Мено вечером слышали стрельбу. Кадры окруженного квартала транслирует телеканал BFM. Как сообщает телеканал, на место событий прибыл министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

В полиции говорили, что в четверг проводят операцию по делу о стрельбе на ярмарке в квартале Недорф. Шекатта подозревают в том, что 11 декабря вечером он стрелял по людям на ярмарке, а затем дважды вступал в перестрелку с полицейскими. По последним данным, на месте погибли два человека, третий скончался 13 декабря от ран. Пострадали еще 12 человек.

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