Исполнитель теракта в Страсбурге ликвидирован полицией
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Исполнитель теракта на рождественской ярмарке в Страсбурге Шериф Шекатт застрелен в четверг вечером полицией. Об этом сообщил телеканал BFM, передает УНН со ссылкой на эфир телекомпании.
По данным BFMTV, полицейские застрелили мужчину в квартале Недорф, Le Figaro сообщает, что это произошло в квартале Мено.
Ранее Reuters сообщало, что в квартале Мено вечером слышали стрельбу. Кадры окруженного квартала транслирует телеканал BFM. Как сообщает телеканал, на место событий прибыл министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
В полиции говорили, что в четверг проводят операцию по делу о стрельбе на ярмарке в квартале Недорф. Шекатта подозревают в том, что 11 декабря вечером он стрелял по людям на ярмарке, а затем дважды вступал в перестрелку с полицейскими. По последним данным, на месте погибли два человека, третий скончался 13 декабря от ран. Пострадали еще 12 человек.