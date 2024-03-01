Макрон собирает лидеров всех партий парламента для обсуждения войны в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон собирает 7 марта лидеров всех партий парламента для обсуждения войны в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Le Figaro.

Президент примет в четверг 7 марта в 10:30 всех партийных лидеров с группой в парламенте в формате "встречи Сен-Дени", посвященной ситуации в Украине. — подтвердил Елисейский дворец изданию Le Figaro.

Глава государства принял лидеров партии в таком же формате в октябре прошлого года, через несколько дней после атак ХАМАС на мирное население в Израиле. Во встрече также примет участие премьер-министр Габриэль Атталь.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать.

Макрон принимал в понедельник, 26 февраля, в Париже ряд европейских лидеров и представителей правительств для встречи по Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от президента Франции Эммануэля Макрона детали новых идей по усилению Украины, когда прибудет в Киев.