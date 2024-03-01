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Макрон збирає лідерів усіх партій парламенту для обговорення війни в Україні

Київ • УНН

 • 103688 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон зібрав 7 березня лідерів усіх парламентських партій, щоб обговорити війну в Україні та заходи Франції у відповідь.

Макрон збирає лідерів усіх партій парламенту для обговорення війни в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон збирає 7 березня лідерів усіх партій парламенту для обговорення війни в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Le Figaro.

Президент прийме в четвер 7 березня о 10:30 усіх партійних лідерів із групою в парламенті у форматі "зустрічі Сен-Дені", присвяченій ситуації в Україні.

- підтвердив Єлисейський палац виданню Le Figaro.

Глава держави прийняв лідерів партії в такому ж форматі в жовтні минулого року, через кілька днів після атак ХАМАС на мирне населення в Ізраїлі. У зустрічі також візьме участь прем'єр-міністр Габріель Атталь.

Доповнення

Президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що немає конкретних планів відправити західні сили в Україну, але цього не можна виключати.

Макрон приймав у понеділок, 26 лютого, в Парижі низку європейських лідерів і представників урядів для зустрічі щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від президента Франції Еммануеля Макрона деталі нових ідей щодо посилення України, коли прибуде до Києва.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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