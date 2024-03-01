Макрон збирає лідерів усіх партій парламенту для обговорення війни в Україні
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон зібрав 7 березня лідерів усіх парламентських партій, щоб обговорити війну в Україні та заходи Франції у відповідь.
Президент Франції Еммануель Макрон збирає 7 березня лідерів усіх партій парламенту для обговорення війни в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Le Figaro.
Президент прийме в четвер 7 березня о 10:30 усіх партійних лідерів із групою в парламенті у форматі "зустрічі Сен-Дені", присвяченій ситуації в Україні.
Глава держави прийняв лідерів партії в такому ж форматі в жовтні минулого року, через кілька днів після атак ХАМАС на мирне населення в Ізраїлі. У зустрічі також візьме участь прем'єр-міністр Габріель Атталь.
Доповнення
Президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що немає конкретних планів відправити західні сили в Україну, але цього не можна виключати.
Макрон приймав у понеділок, 26 лютого, в Парижі низку європейських лідерів і представників урядів для зустрічі щодо України.
Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від президента Франції Еммануеля Макрона деталі нових ідей щодо посилення України, коли прибуде до Києва.