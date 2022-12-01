Макрон пообещал поговорить с путиным в ближайшие дни

Макрон неоднократно встречался с путиным, который стал изгоем для Запада за то, что в феврале он начал вторжение в Украину, унесшее тысячи жизней.

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Во время официальной поездки в Вашингтон Макрон сказал, что планирует поговорить со своим российским коллегой "в ближайшие дни".

"Я хочу сначала провести этот государственный визит и провести всестороннее обсуждение с президентом Байденом и нашими командами вместе", - сказал президент Франции в программе ABC "Доброе утро, Америка", которая транслировалась незадолго до того, как президент Джо Байден встретил Макрона в Белом доме.

"Мое убеждение и мой прагматический подход состоят в том, что я должен взаимодействовать с существующими лидерами и тем, кто отвечает за страну", - сказал Макрон.

"Ибо если мы верим в национальный суверенитет, мы не можем решить сказать, что предварительным условием для начала переговоров является изменение режима".

Президент Франции выразил оптимизм по поводу прогресса Украины в сопротивлении Москве, но предупредил, что впереди продолжительная и тяжелая война.

"Украина явно проводит очень положительное контрнаступление, но говорить, что они выиграют войну, вероятно, слишком рано".

Он подчеркнул, что "устойчивый" мир, который положит конец конфликту, все еще может быть достигнут.

"Я думаю, что все еще возможно вернуться к переговорам", – сказал он ABC.

Что касается того, может ли путин быть верным и надежным участником мирных переговоров, Макрон предположил, что вердикт еще не вынесен.

"Если бы у меня был ответ, я бы сидел с ним за столом переговоров", - заметил он.

Но он ясно дал понять, что считает, что "хороший мир – это не мир, который навязан будет украинцам другими".