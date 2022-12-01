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Макрон пообіцяв поговорити з путіним найближчими днями

Макрон пообіцяв поговорити з путіним найближчими днями

Київ • УНН

 • 842044 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив у четвер, що незабаром поговорить з президентом путіним, висловивши сподівання, що переговори про припинення війни в Україні "все ще можливі", інформує УНН.

Макрон неодноразово зустрічався з путіним, який став ізгоєм для Заходу за те, що в лютому він розпочав вторгнення до України, яке забрало тисячі життів.

Деталі

Під час офіційної поїздки до Вашингтона Макрон сказав, що планує поговорити зі своїм російським колегою "найближчими днями".

"Я хочу спочатку провести цей державний візит і провести всебічне обговорення з президентом Байденом та нашими командами разом", - сказав президент Франції у програмі ABC "Доброго ранку, Америка", яка транслювалася незадовго до того, як президент Джо Байден привітав Макрона у Білому домі.

"Моє переконання і мій прагматичний підхід полягають у тому, що я маю взаємодіяти з існуючими лідерами і тим, хто відповідає за країну", - сказав Макрон.

"Бо якщо ми віримо в національний суверенітет, ми не можемо вирішити сказати, що попередньою умовою для початку переговорів є зміна режиму".

Президент Франції висловив оптимізм щодо прогресу України в опорі Москві, але попередив, що попереду тривала і важка війна.

"Україна явно проводить дуже позитивний контрнаступ, але говорити, що вони виграють війну, ймовірно, занадто рано".

Він підкреслив, що "стійкий" світ, який покладе край конфлікту, все ще може бути досягнутий.

"Я думаю, що все ще можливо повернутися до переговорів", - сказав він ABC.

Що стосується того, чи путін може бути вірним і надійним учасником мирних переговорів, Макрон припустив, що вердикт ще не винесений.

"Якби у мене була відповідь, я сидів би з ним за столом переговорів", - зауважив він.

Але він ясно дав зрозуміти, що вважає, що "хороший світ - це не світ, який нав'язаний буде українцям іншими".

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