Макрон осудил "угрожающие" комментарии российских властей после переговоров французского министра с шойгу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  2578 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  25785 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  49326 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  132711 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  133608 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  133195 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
3 апреля 2024, 11:35  •  117083 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
3 апреля 2024, 11:28  •  159551 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

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Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
3 апреля 2024, 07:39  •  102056 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

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Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
3 апреля 2024, 06:45  •  105244 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

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28 марта 2024, 13:27  •  544896 просмотра

Макрон осудил "угрожающие" комментарии российских властей после переговоров французского министра с шойгу

Президент Франции осудил "барочные и угрожающие комментарии" россии после переговоров между министрами обороны Франции и РФ.

Новости Мира •   •  3741 просмотра
Макрон осудил "угрожающие" комментарии российских властей после переговоров французского министра с шойгу

Министр иностранных дел Германии скептически оценила идею создания фонда на 100 миллиардов евро для Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила скептицизм относительно плана Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о создании 5-летнего фонда на 100 миллиардов евро для помощи Украине в борьбе с россией, ссылаясь на потенциальное дублирование с существующими механизмами финансирования ЕС.

Война •   •  5561 просмотра
Министр иностранных дел Германии скептически оценила идею создания фонда на 100 миллиардов евро для Украины

россияне открыли новую школу полиции в оккупированном Мариуполе - Центр сопротивления

россияне открыли в оккупированном Мариуполе очередное полицейское учебное заведение, где будут учиться 400 студентов, нарушая международное гуманитарное право.

Война •   •  5322 просмотра
россияне открыли новую школу полиции в оккупированном Мариуполе - Центр сопротивления

"Мы перешли к довоенному миру": министр обороны Британии призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону

Как заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, члены НАТО должны срочно увеличить свои оборонные расходы сверх целевого показателя в 2% ВВП, чтобы укрепить оборону в нынешнем "довоенном мире".

Новости Мира •   •  4565 просмотра
"Мы перешли к довоенному миру": министр обороны Британии призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону

Финляндия продлила закрытие пунктов пропуска на границе с россией

Финляндия решила оставить пункты пропуска на сухопутной границе с россией закрытыми "до дальнейшего уведомления" после 14 апреля из-за высокого риска возобновления и расширения миграции, что представляет угрозу национальной безопасности и общественному порядку.

Новости Мира •   •  5030 просмотра
Финляндия продлила закрытие пунктов пропуска на границе с россией

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие, считает эксперт Олег Жданов.

Экономика •   •  25785 просмотра
Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Общий долг на рынке электроэнергии составляет около 53 млрд гривен - Кудрицкий

Общий долг между различными участниками рынка электроэнергии несколько уменьшился и составляет около 53 млрд грн, при этом долг на балансирующем рынке достигает более 31 млрд грн.

Экономика •   •  8102 просмотра
Общий долг на рынке электроэнергии составляет около 53 млрд гривен - Кудрицкий

Очередной фейк рф: в харьковской школе ученики делают куклы вуду, чтобы навести на россиян порчу

российские пропагандистские каналы распространяют фейковую информацию, что харьковские школьники изготавливали куклы вуду, чтобы навести порчу на россиян, тогда как на самом деле они посещали мастер-класс по изготовлению традиционных украинских кукол-мотанок.

Общество •   •  10783 просмотра
Очередной фейк рф: в харьковской школе ученики делают куклы вуду, чтобы навести на россиян порчу

Холера в Мариуполе: Андрющенко заявил, что в школах выявлено уже более 10 случаев

В разных школах Мариуполя было выявлено более 10 случаев заболевания холерой, что вызывает беспокойство относительно потенциальной эпидемии.

Война •   •  10307 просмотра
Холера в Мариуполе: Андрющенко заявил, что в школах выявлено уже более 10 случаев

рф системно нарушает права человека, устраивает пытки и сексуальное насилие на оккупированных территориях - представитель Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными

россия систематически нарушает права человека, применяет пытки, совершает сексуальное насилие, похищает тысячи детей и депортирует целые семьи с оккупированных территорий Украины.

Общество •   •  11053 просмотра
рф системно нарушает права человека, устраивает пытки и сексуальное насилие на оккупированных территориях - представитель Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными