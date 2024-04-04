Макрон осудил "угрожающие" комментарии российских властей после переговоров французского министра с шойгу

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг осудил "барочные и угрожающие комментарии" российских властей после переговоров накануне между министрами обороны Франции Себастьяном Лекорню и россии сергеем шойгу, которые привели к "манипулированию "информацией" в отчете москвы, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

россия предположила, что к теракту 22 марта под москвой могли быть причастны французские спецслужбы, при этом инициатива этого обмена была направлена именно на то, чтобы передать россии "полезную информацию" об истоках этого акта, заявил президент Франции, выступивший на полях торжественного открытия водного центра Олимпийских игр в Париже.

Напомним

Во французском отчете о первых с октября 2022 года и инициированных Парижем переговорах говорится, что разговор шел о повышенной террористической угрозе после нападения в москве, ответственность за которое взял на себя филиал "Исламского государства".