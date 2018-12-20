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Маколей Калкин снова появился в "Один дома"

Киев • УНН

 • 21303 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Маколей Калкин, известный по роли Кевина в новогоднем фильме "Один дома", снова появился в образе мальчика, которого забыли одного дома на Рождество, но уже в рекламе для компании Google. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Google, передает УНН.

Маколей Калкин снова появился в "Один дома"

Ролик начинаться со сцены, когда заспанный Кевин зовет в пустом доме маму и папу. После того, как 38-летний "мальчик" понимает, что остался один на Рождество, он прыгает на кровати, смотрит "Ангелов с грязными лицами", заказывает пиццу. И на этот раз к Кевину посетили грабители Гарри и Марв, но он уже готов дать им отпор, но с помощью приложения Google.

Ранее УНН сообщал о выходе нового тизера финального сезона "Игры престолов". Отметим, что последний сезон популярного сериала начинается в апреле 2019 года.

Напомним, Одесский зоопарк поздравил с Новым 2019-м годом, сняв праздничный ролик. В нем показано битву собаки и свиньи, символов 2018-го и 2019-го годов, за директорское кресло.


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