Маколей Калкин снова появился в "Один дома"

Ролик начинаться со сцены, когда заспанный Кевин зовет в пустом доме маму и папу. После того, как 38-летний "мальчик" понимает, что остался один на Рождество, он прыгает на кровати, смотрит "Ангелов с грязными лицами", заказывает пиццу. И на этот раз к Кевину посетили грабители Гарри и Марв, но он уже готов дать им отпор, но с помощью приложения Google.

Ранее УНН сообщал о выходе нового тизера финального сезона "Игры престолов". Отметим, что последний сезон популярного сериала начинается в апреле 2019 года.

Напомним, Одесский зоопарк поздравил с Новым 2019-м годом, сняв праздничный ролик. В нем показано битву собаки и свиньи, символов 2018-го и 2019-го годов, за директорское кресло.



