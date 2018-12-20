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П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 26279 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

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Маколей Калкін знову з'явився у "Сам удома"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Маколей Калкін, відомий за роллю Кевіна у новорічному кінофільмі "Сам удома", знову з’явився в образі хлопчика, якого забули самого вдома на Різдво, але вже у рекламі для компанії Google. Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі Google, передає УНН

Маколей Калкін знову з'явився у "Сам удома"

Ролик починатися зі сцени, коли заспаний Кевін кличе у порожньому домі маму та тата. Після того, як 38-річний "хлопчик" розуміє, що залишився один на Різдво, він стрибає на ліжку, дивиться "Янголів з брудними обличчями", замовляє піцу. І цього разу до Кевіна завітали грабіжники Гаррі та Марв, але він вже готовий дати їм відсіч, але за допомогою додатку Google.

Раніше УНН повідомляв про вихід нового тізеру фінального сезону "Гри престолів". Зазначимо, що останній сезон популярного серіалу починається у квітні 2019 року.

Нагадаємо, Одеський зоопарк привітав з Новим 2019-м роком, знявши святковий ролик. У ньому показано битву собаки та свині, символів 2018-го і 2019-го років, за директорське крісло.


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