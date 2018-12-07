Опубліковано тізер фінального сезону "Гри престолів"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У мережі опублікували тізер фінального восьмого сезону популярного телесеріалу "Гра престолів". Відео з'явилося на офіційній сторінці серіалу у YouTube, передає УНН.
"Вогонь і лід. Останній сезон "Гри престолів" починається у квітні наступного року", - йдеться у підписі до відео.
Раніше творці "Гри престолів" розповіли про кінцівку серіалу.
Додамо, "Гра престолів" (Game of Thrones) - американський телесеріал у жанрі фентезі, заснований на циклі романів "Пісня льоду й полум'я" Джорджа Р. Р. Мартіна.
Нагадаємо, телесеріал "Гра престолів" став володарем телевізійної премії Emmy у головній категорії - "Кращий драматичний серіал". Про це оголошено за підсумками 70-ої церемонії вручення цієї нагороди, що присуджується за кращі роботи минулого телесезону, показані у прайм-тайм.