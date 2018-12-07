Опубликован тизер финального сезона "Игры престолов"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В сети опубликовали тизер финального восьмого сезона популярного телесериала "Игры престолов". Видео появилось на оффициальной странице сериала в YouTube, передает УНН.
"Огонь и лед. Последний сезон "Игры престолов" начинается в апреле следующего года", - говорится в подписи к видео.
Ранее создатели "Игры престолов" рассказали о концовке сериала.
Добавим, "Игра престолов" (Game of Thrones) - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина.
Напомним, телесериал "Игра престолов" стал обладателем телевизионной премии Emmy в главной категории — "Лучший драматический сериал". Об этом объявлено по итогам 70-й церемонии вручения этой награды, присуждаемой за лучшие работы минувшего телесезона, показанные в прайм-тайм.