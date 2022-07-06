Махинации с жильем для пограничников в Ужгороде на более 14 млн грн: сообщено о подозрении трем лицам
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Экс-первого заместителя, экс-начальника Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины и руководителя предприятия-подрядчика поставлено в известность о подозрении в завладении более 14 млн грн при строительстве многоквартирных домов для ГПСУ в Ужгороде. Об этом сообщает САП, передает УНН.
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"... уведомлено о подозрении в завладении более 14 млн гривен при строительстве многоквартирных домов для Государственной пограничной службы Украины бывшего первого заместителя и начальника Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, а также руководителя предприятия-подрядчика", - говорится в сообщении.
Детали
Пограничной службой Украины и обществом было заключено соглашение, согласно которому за счет выделенных из бюджета средств должны были построить в Ужгороде 5 многоквартирных домов для сотрудников пограничной службы. Однако выяснилось, что работы по строительству были выполнены не в полном объеме.
В САП сообщают, что, несмотря на это, должностные лица ГПСУ подписали акты приемки выполненных строительных работ и перечислили на счета предприятия-подрядчика более 14 млн гривен за работы, которые фактически не были выполнены и материалы, которые не были использованы о чем им было точно известно.
"На сегодняшний день разоблаченным лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Задержан предприниматель, обвиняемый в деле по завладению средствами Южноукраинской АЭС в общем размере 27,9 млн грн.